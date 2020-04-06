РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 апр. Жителей подмосковного Подольска призывают стать донорами крови во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 4 апреля подписал постановление, усиливающее меры по борьбе с коронавирусом. Среди нововведений – возможность посещать ближайшую станцию переливания крови. Кровь для сохранения жизни и повышения качества здоровья нужна всегда, невзирая на пандемию.

«Подольская станция переливания крови нуждается в донорах всех групп крови. На станции обеспечивают безопасность донации, а также соблюдают все необходимые санитарно-противоэпидемические нормы. Специалисты используют стерильные одноразовые наборы для каждого сбора крови, одноразовые перчатки, антисептики. К сдаче крови приглашаются совершеннолетние граждане РФ без тяжелых и хронических заболеваний, зарегистрированные в Москве или Московской области», – говорится в сообщении.

Станция обеспечивает кровью все государственные лечебные учреждения Подольска. Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Кирова, дом №9. Узнать подробности можно телефонам: 8(496)754-59-81, 8(496)757-98-98.