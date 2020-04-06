РИАМО - 6 апр. Индивидуальные предприниматели Подмосковья, у которых есть электронная подпись, могут провести процедуру ликвидации ИП дистанционно, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В настоящий момент есть дистанционный путь ликвидации. При этом у ИП должна быть электронная подпись. У большинства такая подпись есть. Подать на ликвидацию можно заявление с электронной подписью», — сказал Хромов в эфире телеканала «360».

По его словам, те ИП, у которых нет электронной подписи, действительно на сегодняшний день не могут провести процедуру ликвидации.

«Мы уже общались с налоговой инспекцией. Они пообещали в ближайшую неделю этот вопрос урегулировать и решить, как можно подать документы для лиц, у которых нет электронной подписи», — пояснил зампред.