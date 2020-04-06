Коронавирус привнес в нашу жизнь не только новые привычки, но и новые правила. Согласно ограничениям, которые ввели в Москве и в Московской области с 28 марта по 30 апреля, нельзя подходить друг к другу на расстояние менее полутора метров. Для этого в магазинах, аптеках и общественном транспорте нанесли специальную разметку. Корреспонденты РИАМО выяснили, соблюдают ли жители Московского региона социальную дистанцию в магазинах у дома и как реагируют на замечания.

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Условия и цели эксперимента

Для эксперимента мы выбрали популярные сети супермаркетов в Москве и в Подмосковье, которые находятся недалеко от дома сотрудников редакции РИАМО, находящихся на самоизоляции.

Участниками эксперимента стали 10 сотрудников РИАМО, проживающих в разных районах Москвы и области. В магазинах они обращали внимание на наличие разметки, а также антисептика на входе, количество посетителей и их поведение: обращают ли покупатели внимание на разметку, соблюдают ли дистанцию и как реагируют на замечания.

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Дорогомилово

В «Перекрестке» закрытого ТЦ «Европейский» в первую карантинную неделю людей было мало, рассказывает участник эксперимента.

«Разметка есть, людей почти нет, из тех, кто в магазине, дистанцию нарушают только кассиры, так как они слишком близко подходят», - отмечает собеседник.

По словам другого участника эксперимента, если народу будет чуть больше, то дистанцию соблюдать сложно, так как здесь особо не разъедешься с тележками.

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Коммунарка

В «Перекрестке» недалеко от метро «Прокшино» санитайзеры появились на входе в начале карантинной недели, но уже в конце недели не осталось ничего. Специальная разметка здесь есть только возле касс, но дистанцию и там никто не соблюдает, рассказывает Юлия.

«Когда я сделала замечание парню, который слишком близко ко мне подошел, он сказал: «Вы что, Роспотребнадзор?». И только после этого отошел», - возмущается девушка.

«Потом мне пришлось долго ждать, чтобы подойти к кассе и расплатиться, так как предыдущая покупательница не отходила, а я не хотела нарушать дистанцию», - рассказывает она.

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Южное Медведково

В магазинах района Медведково горожане, наоборот, отнеслись к требованию соблюдать дистанцию слишком серьезно. Если вдруг кто-то зашел за черту и вместо положенных полутора метров подошел на 1,4 метра, то люди реагируют неадекватно, рассказывает Василий.

«Продавщица во «ВкусВилле» сделала мне замечание, что я пришел к ним без маски, и сказала, чтобы в следующий раз не приходил к ним без нового аксессуара», - отмечает он.

По его словам, поход в «Перекресток» разорвал вообще все шаблоны.

«При входе выдают одноразовые перчатки (маски закончились), в самом магазине с упорством стахановцев уборщицы в защитных костюмвх начищают до блеска все тележки и корзинки, а в торговом зале в ажиотаже посетители скупают буквально все, кроме гречки», - рассказывает коллега.

Около 90% покупателей ходят в масках и сторонятся друг друга, как чумных.

Они расталкивают друг друга в порыве поскорее взвесить свои товары и убегают от стоящего сзади него человека.

При этом больше половины покупателей в магазине – люди, которым уже далеко за 65. Они ведут себя спокойнее всего.

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Дмитровский городской округ

В «Перекрестке» на Коровинском шоссе разметка в магазине есть, но не все посетители ее соблюдают. Замечаний никто никому не делает, но люди смотрят неодобрительно, если подойти ближе, рассказывает Даша.

В масках и перчатках сидят только продавцы, посетители в основном без масок, перчаток ни у кого нет. Антисептика на входе нет, но сотрудники ходят и протирают полки.

В «Пятерочке» и «Магните» ситуация примерно такая же. На входе висят объявления, что пожилым людям можно приходить в магазин с понедельника по четверг до 10 утра. Магазины, где продаются только торты и пирожные, закрылись.

фото из личного архива

Единственное, где строго соблюдают дистанцию, это аптеки.

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Гольяново

В магазине Billa в Гольянове все расчерчено, везде висят таблички о соблюдении дистанции, но никто ее не соблюдает. В Billa антисептиков не было, но рядом с ним располагается «ВкусВилл», где можно ими бесплатно воспользоваться.

«Передо мной в очереди была женщина, я встала в 1,5 метрах от нее за линию, а сзади меня стоял мужчина с ребенком, и ребенок постоянно меня задевал, потому что не мог стоять спокойно и скакал вокруг», - рассказывает сотрудница РИАМО Елена. При этом они оба не были в масках.

Когда Елена сделала замечание и попросила отойти хотя бы на метр, мужчина очень удивился и сказал, что они здоровы, беспокоиться не о чем.

По словам участницы эксперимента, от такой халатности посетителей ей стало страшно, хотя она сама была в маске и перчатках.

«Когда я пришла домой, то не просто пошла тщательно мыть руки, но также умывать лицо и шею. У меня появилось ощущение брезгливости», - призналась коллега.

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Ховрино

В Metro на Ленинградском шоссе дистанцию на кассах соблюдают отлично, рассказывает Екатерина.

«Здесь дистанцирование удобно организовать, так как места в магазине много, а посетителей мало, это позволяет разойтись с тележками на безопасное расстояние. А вот как быть с «Диски» и «Пятерочкой»? Там слишком тесно, чтобы соблюдать дистанцию», - отмечает респондент.

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Хорошево-Мневники

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Москвич Евгений старается обходить людей хотя бы за метр, даже к консультанту в магазине лишний раз не подходит, держит дистанцию.

«Но все равно, когда ты выбираешь фрукты, обязательно какой-нибудь «ослина» подойдет и будет стоят рядом», - возмущается участник эксперимента.

Во «ВкусВилле» люди как-то стараются обходить друг друга, и только в очереди попадаются экземпляры, которые так и норовят нарушить границы. В «Дикси» – вообще ад, на разметку не обращают внимания, добавляет Евгений.

«Я стою в метре от человека, а сзади ко мне подходят трое гостей из средней Азии. Я не выдержал и спросил у них: «Как вы думаете, для чего здесь эта разметка?» Они переспросили: «Для чего?» Когда я им объяснил, они отошли», - рассказывает молодой человек.

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Балашиха

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В гипермаркете «Глобус» в Балашихе специальная разметка нанесена не только у касс, но и в торговом зале. В четверг днем здесь нет проблем с соблюдением дистанции. Покупателей в магазине немного, большинство в масках и перчатках. Они стараются держаться друг от друга подальше.

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Клин

Наш коллега Андрей на время самоизоляции живет на даче в Подмосковье и ездит в ближайший магазин «Карусель» в Клину.

«Здесь никто не соблюдает дистанцию, а про маски как будто совсем не знают. Когда мы приходим в масках и перчатках, ловим на себе насмешливые взгляды, люди даже замечания делают о том, что маски не помогают», - рассказывает он.

Бронницы

Ксения, которая живет в Бронницах, ходила в местный «Перекресток» 2 апреля. По наблюдениям коллеги, народу в магазине было немного, почти все – в масках и одноразовых перчатках, дистанцию все соблюдают.

Единственное нарекание – многие покупатели платят наличными.

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Выводы

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Первая неделя всеобщей самоизоляции и ограничительных мер, которые в том числе предполагают соблюдение дистанции в 1,5-2 метра, показала, что далеко не все жители Московского региона готовы соблюдать эти правила, а многие магазины даже не нанесли специальную разметку.

Кроме того, некоторые посетители не в курсе, зачем вообще нужна разметка, а консультанты торгового зала это не объясняют и не объявляют по громкой связи. Получается, что те, кто соблюдает все правила, все равно рискуют из-за несознательности других граждан.

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