РИАМО - 6 апр. Закрытие других стран, угроза распространения коронавирусной инфекции Covid-19 могут спровоцировать наплыв дачников в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, что все, что связано с вирусом, коронавирусом, закрытием стран других, Турции и так далее, особую нагрузку обеспечат нам этим летом в части отдыхающих. Это и медицина, и мусор, здесь мы реалисты абсолютные. И наша задача, каждого главы муниципалитета - максимальное внимание, заботу проявить», - сказал Воробьев в интервью РБК.

Он отметил, что в регионе обеспечен режим коммуникаций, налажена работа со старостами.

Воробьев добавил, что главы регионов и полиция на сегодняшний день фиксируют порядка 1,5 миллиона дачников. При этом в выходные дни число дачников достигает 2 миллионов. Летом дачников будет еще больше — максимальное число может достигать 3,5 миллионов.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Болезнь быстро распространилась по миру. На сегодня выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения. В России также зафиксировано 6 343 случая заражения, в Подмосковье — 387 случаев.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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