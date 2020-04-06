РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 апр. В подмосковном Красногорске станцию Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский» открыли после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На Рижском направлении, которое входит в МЦД-2, после реконструкции открыта станция Опалиха. Станция находится на территории горокруга Красногорск. После работ платформа стала одной из самых современных станций не только на МЦД, но и во всей Московской области», – говорится в сообщении.

Планируется, что в 2020 году ежедневно станцией будут пользоваться 12,7 тысячи человек, а через 10 лет пассажиропоток Опалихи вырастет до 18 тысяч человек в сутки.

Работы начались в 2019 году. За это время на станции построили новую инфраструктуру: платформу с навесом на всю длину, защищающим от дождя и снега, а также надземный пассажирский вестибюль с переходом. В вестибюле размещены турникетные и кассовые зоны, а выходы на платформу и в город оснащены лифтами и эскалаторами. Станцией удобно пользоваться пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

«Открытие станции решило вопрос с переходом через пути. Железная дорога разделяет микрорайон на две части, раньше пассажиры и жители переходили пути по наземному переходу. Теперь здесь появился надземный пешеходный переход, который повысит безопасность пассажиров», – добавляется в материале.

Станция Опалиха – это первая из пяти новых станций, которые откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году. Летом планируется завершить работы на станции Новодачная МЦД-1, также реконструкцию завершат на станциях Нахабино и Подольск на МЦД-2 и на станции Долгопрудная на МЦД-1.