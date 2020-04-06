Как вернуть деньги за отмененный тур

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Права потребителей в России по законодательству находятся под особой защитой государства. Как объясняет управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, согласно федеральным законам (ФЗ) «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в России», если в стране, куда собирается турист, его жизни и здоровью угрожает опасность, он вправе расторгнуть договор с туроператором, а туроператор обязан возместить ему стоимость тура в полном объеме.

Однако на фоне пандемии коронавируса и повсеместного закрытия границ ситуация сложилась парадоксальная. Туроператоры, технически не способные выполнить договоры с туристами, сами аннулируют туры – вот только деньги возвращать не спешат. Вместо этого туристам зачастую предлагаются такие варианты, как заморозка средств на депозите или перенос тура на более поздний срок. Само собой, устраивают такие предложения далеко не всех. И первое, что может сделать турист – это составить досудебное заявление (претензию).

«Если клиент бронировал тур в турагентстве или напрямую через туроператора, то в первую очередь ему нужно обратиться туда с заявлением о возврате денежных средств. В нем необходимо сослаться на ФЗ «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в России», – говорит в беседе с РИАМО адвокат столичной коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Марина Пятенок.

Клиент должен обосновать, что ему должны вернуть деньги, поскольку поездка невозможна по независящим от него условиям – из-за пандемии коронавируса. Когда он заключал договор, не знал, что сложится такая ситуация, – соответственно, обстоятельства существенно изменились, и в соответствии с Гражданским кодексом РФ договор между клиентом и туроператором должен быть расторгнут, а денежные средства – возвращены клиенту.

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