РИАМО - 6 апр. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
Общее число зараженных в регионе достигло 387 человек.
«Всего умерло восемь пациентов, еще восемь — в тяжелом состоянии. 39 человек выписались после выздоровления», – говорится в сообщении.
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на следующих территориях в Подмосковье:
Балашиха — 18;
Воскресенск — 1;
Дмитров — 7;
Долгопрудный — 7;
Домодедово — 6;
Дубна — 2;
Егорьевск — 1;
Жуковский — 4;
Ивантеевка — 6;
Истра — 8;
Клин — 1;
Коломна — 4;
Королев — 4;
Котельники — 6;
Красноармейск — 1;
Красногорск — 21;
Ленинский — 18;
Лобня — 8;
Лотошино — 1;
Луховицы — 2;
Лыткарино — 2;
Люберцы — 21;
Мытищи — 20;
Наро-Фоминск — 2;
Ногинск — 1;
Одинцово — 31;
Орехово-Зуево — 1;
Павловский посад — 1;
Подольск — 7;
Протвино — 3;
Пушкино — 8;
Раменское — 12;
Реутов — 6;
Сергиев Посад — 11;
Серпухов — 2;
Солнечногорск — 3;
Ступино — 3;
Талдом — 1;
Фрязино — 2;
Химки — 34;
Щелково — 1;
Электросталь — 2.
В подмосковных медицинских учреждениях в данный момент лечатся пациенты из Москвы, Ивановской и Тверской областей, а также из Казани, Вьетнама, Ростовской области и других регионов РФ и стран зарубежья.
На данный момент в РФ зарегистрировано 6 343 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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