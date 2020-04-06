РИАМО - 6 апр. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, в целом Covid-19 зарегистрирован у жителей 42 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.

Общее число зараженных в регионе достигло 387 человек.

«Всего умерло восемь пациентов, еще восемь — в тяжелом состоянии. 39 человек выписались после выздоровления», – говорится в сообщении.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали на следующих территориях в Подмосковье:

Балашиха — 18;

Воскресенск — 1;

Дмитров — 7;

Долгопрудный — 7;

Домодедово — 6;

Дубна — 2;

Егорьевск — 1;

Жуковский — 4;

Ивантеевка — 6;

Истра — 8;

Клин — 1;

Коломна — 4;

Королев — 4;

Котельники — 6;

Красноармейск — 1;

Красногорск — 21;

Ленинский — 18;

Лобня — 8;

Лотошино — 1;

Луховицы — 2;

Лыткарино — 2;

Люберцы — 21;

Мытищи — 20;

Наро-Фоминск — 2;

Ногинск — 1;

Одинцово — 31;

Орехово-Зуево — 1;

Павловский посад — 1;

Подольск — 7;

Протвино — 3;

Пушкино — 8;

Раменское — 12;

Реутов — 6;

Сергиев Посад — 11;

Серпухов — 2;

Солнечногорск — 3;

Ступино — 3;

Талдом — 1;

Фрязино — 2;

Химки — 34;

Щелково — 1;

Электросталь — 2.

В подмосковных медицинских учреждениях в данный момент лечатся пациенты из Москвы, Ивановской и Тверской областей, а также из Казани, Вьетнама, Ростовской области и других регионов РФ и стран зарубежья.

На данный момент в РФ зарегистрировано 6 343 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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