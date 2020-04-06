РИАМО - 6 апр. При выявлении у работника в Подмосковье коронавирусной инфекции или подозрения на нее, нужно немедленно изолировать человека и позвонить в больницу или скорую помощь, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Если сотрудник себя почувствовал себя плохо, нужно обратиться в медицинскую организацию. Можно позвонить по телефону скорой помощи и также на прямую линию по <...> коронавирусу 8-800-550-50-30», — сказал Хромов в эфире телеканала «360».

По его словам, если у работника есть симптомы, похожие на грипп или на простуду, ему нужно сразу же уйти на самоизоляцию. Заболевшему проведут тест и выявят необходимость расширения круга изолирующихся.

В то же время, если заболевший работник контактировал с другими сотрудниками, нужно на две недели самоизолироваться всем, у которого было общение с зараженным.

«Надо обязательно уведомить о самоизоляции по телефону горячей линии, потому что мы ведем учет всех людей, ушедших на самоизоляцию с подозрениями (на коронавирус - ред.). И обеспечение тестом контактирующих с больными относится уже полномочиям министерства здравоохранения Московской области и, в случае возникновения у самоизолирующихся симптомов, такие тесты обязательно будут проведены», — добавил зампред.

Он напомнил, что бесплатное тестирование на Covid-2019 проводит министерство здравоохранения Московской области. Тест делают тем, кто вернулся в Подмосковье из-за рубежа и соблюдает режим изоляции, а также тем, кто вместе с ними проживает.

Кроме того, тесты проводят у людей, контактирующих с больным коронавирусом или с диагнозом внебольничная пневмония, и у жителей старше 65 лет, которые обращаются за медпомощью с симптомами простуды.

«Медицинских работников, которые могут заразиться во время лечения больных, тестируют раз в неделю на работе. Если у них появятся симптомы, то тестировать будут чаще», — пояснил Хромов.

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