РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Жители деревни Марусино подмосковных Люберец попросили власти округа пресечь парковку большегрузов на Заречной улице, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник начальник управления по работе с территориями администрации муниципалитета Дмитрий Баранов.

«Жители деревни Марусино просят пресечь парковку большегрузного транспорта на улице Заречная. Также в поселке ВУГИ у дома №9 просят убрать порубочные остатки», - сказал Баранов.

Он добавил, что на улице Кирова жители попросили убрать завалившееся ограждение и восстановить освещение.

«Всего в администрацию поступило 147 обращений жителей округа по благоустройству с начала года, 113 исполнено, 20 в работе, 14 не исполнены. Семь из неисполненных касаются парковки большегрузов. Также необходимо рассмотреть возможность сноса ветхого здания №2/1 на улице Льва Толстого или хотя бы ограничить туда доступ», - заключил Баранов.