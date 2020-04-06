РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. С первого апреля в Люберцах приостановлен плановый ремонт подъездов многоквартирных домов, работы возобновятся после выхода специального распоряжения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году будет отремонтировано 470 подъездов, план на март - приведение в порядок 72 объектов - был выполнен в полном объеме. С первого апреля все работы по ремонту подъездов в округе приостановлены в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции», - сказал Ружицкий.

Кроме того, глава Люберец напомнил о проведении в местах общего пользования многоквартирных домов ежедневной санитарной обработки спирт- и хлорсодержащими растворами.

«Контроль за исполнением санобработки осуществляется с помощью мобильного приложения. Также управляющие компании предоставляют в управление ЖКХ администрации отчет о проведенных работах. Средний процент обработки МКД сегодня составляет 78%. Прилагаем все усилия для 100% охвата всех жилых домов», - пояснил Ружицкий.

Он также добавил, что управляющие компании, которые не проводят санобработку или выполняют ее не в полном объеме, будут лишены лицензии на осуществление деятельности.

Работы по санитарной обработке мест общего пользования МКД в городском округе начались 16 марта 2020 года.