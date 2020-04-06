РИАМО - 6 апр. В Московской области ведется разработка системы электронных пропусков, по которым жители смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции, однако пока вводить их не планируют, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Смысл этой платформы заключается в том, что, если ты хочешь поехать на работу, <...> ты должен зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать и ты идешь совершенно спокойно. Размещена она будет на mosreg.ru», - сказал Воробьев в интервью РБК.

При этом он заметил, что пока предпосылок включать ее нет. Если скорость распространения болезни будет низкой, то систему не станут задействовать вовсе.

В то же время система уже тестируется. Ее смогут ввести в случае необходимости.

«Будем решать по ситуации. Сейчас как-то усугублять, кошмарить ситуацию неправильно. Не хочется сейчас сглазить», - отметил Воробьев.

В регионе общее число случаев заражения составляет 387. В связи с угрозой распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим самоизоляции. Гражданам не разрешается покидать жилье без нужды, можно выходить для выгула животных, выноса мусора, похода в магазин или аптеку, для поездок на работу.

Также на территории Подмосковья действуют ограничения на работу организаций и предприятий. Закрыты непродовольственные магазины, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения.

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6 АПРЕЛЯ

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