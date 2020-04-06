РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 апр. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в подмосковном Красногорске увеличилось до 21 человека, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
«В Подмосковье выявлено 82 новых случая коронавируса за сутки. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск – 21», – говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Красногорске 5 апреля составляло 18 человек.
«На данный момент в регионе зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, 39 человек выписались из больниц после выздоровления», – добавляется в сообщении.
По данным оперштаба, за последние сутки скончались 5 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 8 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.
Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.
- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе
- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных
- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
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