РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 апр. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в подмосковном Красногорске увеличилось до 21 человека, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 82 новых случая коронавируса за сутки. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск – 21», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Красногорске 5 апреля составляло 18 человек.

«На данный момент в регионе зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, 39 человек выписались из больниц после выздоровления», – добавляется в сообщении.

По данным оперштаба, за последние сутки скончались 5 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 8 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

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На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.