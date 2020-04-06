РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. В городском округе Балашихе зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом за сутки, всего в округе 18 заболевших, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксированы 82 новых случая заболевания Covid-19. Из них 36 человек – от 40 до 63 лет, 33 человека – от 18 до 40 лет, 11 человек – от 66 до 86 лет и двое детей – 3 года и 14 лет.

«По состоянию на 6 апреля в Московской области зарегистрировали 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 8 пациентов – в тяжелом состоянии, 39 человек выписали домой из стационаров. Восемь скончались из-за развившихся осложнений. Всего 18 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Балашихе 5 апреля составляло 15 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

В регионе до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции для жителей.

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

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