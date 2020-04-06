РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В подмосковных Люберцах за сутки выявили двоих зараженных коронавирусом, всего в округе 21 заболевший, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье выявлено 82 новых случая коронавируса за сутки.

«В Люберцах за сутки выявлено два новых случая заболевания Covid-19. Всего в округе по состоянию на 6 апреля - 21 зараженный», - говорится в сообщении.

Также в подмосковных медицинских организациях проходят лечение пациенты из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани, Вьетнама, Ростовской области и других российских регионов и зарубежных стран.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

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- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.