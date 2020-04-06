РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В подмосковных Люберцах за сутки выявили двоих зараженных коронавирусом, всего в округе 21 заболевший, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье выявлено 82 новых случая коронавируса за сутки.
«В Люберцах за сутки выявлено два новых случая заболевания Covid-19. Всего в округе по состоянию на 6 апреля - 21 зараженный», - говорится в сообщении.
Также в подмосковных медицинских организациях проходят лечение пациенты из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани, Вьетнама, Ростовской области и других российских регионов и зарубежных стран.
В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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