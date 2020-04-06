РИАМО - 6 апр. Для предпринимателей, которые хотят закупить средства дезинфекции для обработки помещений, создали список компаний, которые производят такие средства на территории Московской области, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Средства защиты и дезинфицирующие средства для сотрудников можно приобрести и у оптовых поставщиков, а также и в обычных супермаркетах. Дезинфицирующие средства есть в наличии. Есть проблема с мелкой тарой, по 50 миллилитров, но от литра средства приобрести возможно», - сказал Хромов в эфире телеканала «360».

На сайте министерства инвестиций, промышленности и науки региона можно посмотреть контакты подмосковных производителей дезинфицирующих средств для того, чтобы можно было легко с ними связаться и сделать закупку. Полный список предприятий с контактными данными доступен по ссылке.

По словам зампреда, за последний месяц объем выпуска данной продукции в Подмосковье вырос в три раза. Всего на территории региона расположено 17 крупных производителей, они готовы поставлять дезинфицирующие средства всем работодателям области.

«Есть сложности с медицинскими масками, но при этом в торговых организациях присутствуют санитарные маски для защиты органов дыхания. Их тоже возможно использовать для безопасности. Их тоже возможно приобрести и через интернет, и у поставщиков», - добавил Хромов.

Он подчеркнул, что при росте спроса на маски и дезинфицирующие средства, есть необходимость поставки дополнительных материалов для производства. В торговых организациях присутствуют санитарные маски для защиты органов дыхания, их тоже можно использовать.

«Цены в настоящий момент пришли к равномерному состоянию, и в случае если они сильно будут расти, то Федеральная антимонопольная служба за ними будет обязательно следить, она уже следит за этим», - отметил Хромов.

Он добавил, что маски поступают в продажу - как российского производства, так и из-за рубежа. Цены на них поднялись, если сравнивать с прошлым годом, когда спроса на данную продукцию не было. Но стоимость зависит и от цен поставщиков различных материалов, нужных для изготовления масок.

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