РИАМО - 6 апр. После преодоления кризиса, связанного с распространением коронавируса, Москва начнет привлекать, в первую очередь, российских туристов, сообщила в понедельник заместитель генерального директора по международному взаимодействию и конгрессно-выставочной деятельности АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Ксения Бойкова.

«В апреле - мае намечается серьезная работа. Порядка 30 - 50 команд будут программировать Москву для внутреннего туризма. <...> Коллеги за рубежом тоже говорят, что внутренний туризм будет самое безопасное (направление - ред.) по мнению потребителей. Скорее всего (работа вновь - ред.) запустится с внутреннего туризма», - сказала Бойкова в ходе вебинара для представителей сферы туризма.

Она также отметила, что новые реалии потребуют реагирования на дополнительные запросы клиентов. Например, обеспечение санитарной безопасности в ходе групповых туров.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4484 случая заражения. В России на территории 80 регионов зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусной инфекцией. От вируса вылечились 406 человек.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.