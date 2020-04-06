РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В скорую помощь подмосковных Люберец на прошедшей неделе поступило свыше 3,2 тысячи вызовов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«С 30 марта по 5 апреля поступило 3250 вызовов, из них 185 экстренных. Доезд на экстренные вызовы в течение 20 минут по регламенту составил 95,1%», - сказал Сульдин.

Он добавил, что количество вызовов по сравнению с предыдущей неделей выросло примерно на 600. Всего работают 23 бригады, на каждую приходится по 17 вызовов в сутки.

«Также было шесть выездов на ДТП, двое погибших, шестеро взрослых пострадавших», - заключил Сульдин.