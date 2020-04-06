РИАМО - 6 апр. Количество транспорта на столичных дорогах, по данным на понедельник, снизилось на 80% по сравнению с тем, как было три недели назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным на 10:00 понедельника, число пассажиров в метро также снизилось на 80%. Кроме того, на 79% стало меньше пассажиров в наземном транспорте, на 66% - в пригородных электричках. На 57% реже стали пользоваться услугами такси и на 52% меньше личным транспортом. Все это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Берегите себя и оставайтесь дома», - говорится в сообщении.

Жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции до 1 мая. Покидать дома можно только по острой необходимости.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Из них 591 новый случай в Москве.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.