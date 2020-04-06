РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Полицейских городского округа Мытищи проинструктировали для выявления нарушителей режима самоизоляции при неблагоприятной эпидобстановке по коронавирусу, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«5 апреля на территории Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» начальник МУ МВД Ренат Халилов провел инструктаж личного состава, который задействован для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

В первую очередь ограничительные меры касаются тех людей, кто прилетел из стран с неблагоприятной эпидситуацией - они обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней, и тех, кто с ними контактировал. Кроме того, стражи порядка выявят лиц, которые грубо нарушают режим самоизоляции: устраивают шашлыки, собираются большими компаниями.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Московской области введен режим обязательной самоизоляции. Ее обязаны соблюдать все граждане вне зависимости от их возраста.

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