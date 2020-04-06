РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. В городском округе Мытищи проходит конкурс имени основателя театра кукол «Огниво» Станислава Железкина на вручение премии за лучшую театральную постановку, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

1 апреля начался прием заявок на соискание премии имени Станислава Железкина, народного артиста России, почетного гражданина Мытищ, основателя театра кукол «Огниво». Конкурс организуется и проводится администрацией городского округа.

«21 января 2019 года глава округа Виктор Азаров принял постановление об учреждении премии имени Станислава Железкина. Основной целью конкурса является сохранение и развитие культурных традиций российского театра, выявления лучших творческих работ в различных жанрах театрального искусства. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе один раз в год за лучшую театральную постановку. Вручение премии пройдет 17 сентября 2020 года в торжественной обстановке и будет приурочено ко дню памяти Станислава Федоровича Железкина», - говорится в сообщении.

Заявки на соискание премии имени Станислава Железкина принимаются до 1 мая 2020 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.⠀