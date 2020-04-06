РИАМО - 6 апр. Власти Московской области поддержат бизнес, который пострадал от распространения коронавирусной инфекции, в регионе для предпринимателей предусмотрены меры поддержки, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он отметил, что основные меры поддержки бизнесменов были приняты на федеральном и частично на региональном уровне. Например, малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по налогам на шесть месяцев. Предпринимателям не нужно заполнять дополнительных документов, чтобы получить эти отсрочки.

«Малое и среднее предпринимательство получит у нас снижение социальных взносов на 15%, что позволит легче платить зарплату. Это и те сектора экономики, которые уже попали сейчас под действие ограничений, и те, которые пока еще нормально себя чувствуют. И мы надеемся, что будут также себя чувствовать», - сказал Хромов в эфире телеканала «360».

По его словам, все кредитные организации страны сегодня работают с программами продления кредитов, невзимания санкций, штрафов за непогашение платежей в срок, переноса обязательств на дальние сроки.

«И мы любому бизнесу Подмосковья готовы оказать содействие во взаимодействии с кредитными организациями для получения таких решений. Очень важно сейчас сохранить занятость, сохранить обороты бизнеса. Важно, чтобы максимальное количество бизнесменов выжило», - добавил зампред.

Он уточнил, что от коронавируса пострадали авиакомпании, авиасалоны, туристический и гостиничный бизнес, парикмахерские и маникюрные салоны. Кроме того, малый бизнес вынужден на сегодняшний день временно прекратить работу из-за необходимости проведения ограничительных санитарно-эпидемиологических мер.

По его словам, в фонды микрофинансирования, гарантирования малого бизнеса будут внесены дополнительные средства, снижены ставки на получение таких мер поддержки. Власти региона не оставят без поддержки крупный и средний бизнес.

«Составлен перечень системообразующих предприятий Московской области, и они будут мониториться вместе с директорами предприятий и министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области на ежедневной основе для того, чтобы ни в коем случае не допустить развития негативных сценариев. Вопросы, возникающие в их деятельности, будут решаться максимально быстро и эффективно», - подчеркнул Хромов.

Он напомнил, что на прошлой неделе вышел закон РФ, который обязывает всех владельцев недвижимости, не только государственной, дать отсрочку по платежам за аренду тому бизнесу, который попал в ситуацию вынужденной остановки. Предпринимателям нужно будет после того, как закончится режим самоизоляции, подписать дополнительное соглашение к своим договорам и сдать его в Росреестр.

Также крупнейшими банками и Центральным Банком РФ было принято решение о выдаче беспроцентного займа на шесть месяцев на выплату зарплат.

Зампред подчеркнул, что по любым вопросам представители бизнеса могут обратиться в центры защиты и поддержки бизнеса по телефону 0150 с любого мобильного или направить их на электронную почту 0150@mosreg.ru.

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6 АПРЕЛЯ

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