РИАМО - 6 апр. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировано 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончалось пять человек, общее число умерших за все время составляет восемь человек, сообщает областной оперштаб.

«Всего в Московской области на данный момент зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом», — говорится в сообщении.

Из числа новых заболевших — 36 человек в возрасте от 40 до 63 лет, 33 гражданина — от 18 до 40 лет. Пожилых в возрасте от 66 до 86 лет — 11 человек. Также коронавирус диагностирован у двоих детей — у трехлетнего ребенка и 14-летнего подростка.

В тяжелом состоянии находятся восемь человек, 39 человек выписались из больниц.

На данный момент в России зарегистрировано 6 343 случая заражения Covid-19. От инфекции вылечились 406 человек.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.