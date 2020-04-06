РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Дорожники приведут в порядок придорожную полосу Южного обхода подмосковного Подольска до 20 апреля, оттуда уберут грязь и снег, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой очистить от мусора территорию под эстокадой Южного обхода. Он отметил, что грязь и снег, собранные с улиц микрорайона Климовск, складировали под эстокадой.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки придорожной полосы автодороги Южный обход и сообщает, что дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке придорожной полосы будут выполнены в срок до 20 апреля», - сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.