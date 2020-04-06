РИАМО - 6 апр. Москва оказалась на первом месте рейтинга «ТурСтата» по занятию спортом в домашних условиях, сообщается на сайте туристического портала.
Список подготовлен к Международному дню спорта, который отмечают ежегодно 6 апреля.
«В первую десятку городов России по занятию спортом дома входят Москва, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Воронеж и Омск», — говорится в сообщении.
Таким образом, жители столицы чаще запрашивали в поисковиках «онлайн-фитнес». Всего 168 тысяч раз. Тем временем, в Сочи – 113 тысяч раз, в Екатеринбурге – 45 тысяч раз, в Краснодаре – 42 тысячи раз, в Казани – 38 тысяч раз.
В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Жители региона должны покидать дома только при крайней необходимости.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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