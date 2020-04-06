РИАМО - 6 апр. Москва оказалась на первом месте рейтинга «ТурСтата» по занятию спортом в домашних условиях, сообщается на сайте туристического портала.

Список подготовлен к Международному дню спорта, который отмечают ежегодно 6 апреля.

«В первую десятку городов России по занятию спортом дома входят Москва, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Воронеж и Омск», — говорится в сообщении.

Таким образом, жители столицы чаще запрашивали в поисковиках «онлайн-фитнес». Всего 168 тысяч раз. Тем временем, в Сочи – 113 тысяч раз, в Екатеринбурге – 45 тысяч раз, в Краснодаре – 42 тысячи раз, в Казани – 38 тысяч раз.

В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Жители региона должны покидать дома только при крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

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- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

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На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.