РИАМО - 6 апр. Люди, страдающие от весенней аллергии, могут почувствовать себя лучше во время вынужденной самоизоляции, в любом случае им нельзя забывать о традиционном лечении поллиноза, сообщили РИАМО врачи-аллергологи.

«В условиях самоизоляции и карантина пациенты с поллинозом в какой-то мере даже выигрывают, так как находятся дома. Но с другой стороны, сейчас у пациентов нет возможности «убежать от пыльцы» в другой регион или страну. Поэтому адекватная противоаллергическая терапия и соблюдение гипоаллергенных мероприятий поможет пациентам справиться с симптомами поллиноза», - сказала аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анастасия Цывкина.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Ольга Сидорович добавила, что этой весной из-за эпидемии коронавируса люди с аллергией не смогут прибегнуть к такой традиционной мере, как поездка в другую климатическую зону, где нет пыльцы.

«В сезон активного выброса пыльцы лучше держать окна закрытыми, либо ставить на них защитные сетки. По возможности обзаведитесь кондиционерами с HEPA-фильтрами, которые будут улавливать пыльцевые зерна. Использование очистителей и моек воздуха тоже будет нелишним», - сказала Сидорович.

Кроме того, она порекомендовала ежедневно проводить влажную уборку в квартире.

«В сезон цветения нежелательно употреблять косточковые фрукты, орехи, мед и продукты пчеловодства, а также использовать эфирные масла и фитопрепараты. Все это может явиться дополнительной аллергенной нагрузкой на организм», - заключила врач.

Из-за распространения коронавируса в Москве и Московской области до 1 мая действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, если закончились продукты и лекарства.

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