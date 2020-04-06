РИАМО-6 апр. Правительство Российской Федерации утвердило максимальный размер кредитов для предоставления банками кредитных каникул, размер потребительского кредита физлицам для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, сообщает Газета.ru.

«Согласно постановлению, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для физлиц с лимитом кредитования — 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч», – говорится в сообщении.

Максимальный размер автокредита для получения кредитных каникул составит 600 тысяч рублей. Для кредитов, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, и ипотеки размер автокредита составит 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесам прав на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса по причине коронавируса. Документ выложили на портале правовой информации, он вступает в силу после официального опубликования.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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