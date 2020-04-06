РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Красногорск вошел в число лидеров Московской области по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов по итогам первого квартала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В министерстве жилищной политики Подмосковья подвели итоги ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за первый квартал 2020 года. Всего в регионе введено в эксплуатацию 92 многоквартирных дома площадью 1,063 миллиона квадратных метров. Лидерами по вводу по площади стали городские округа Балашиха, Красногорск, Мытищи, Ленинский, Одинцово», – говорится в сообщении.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, более 40% от общего объема ввода в эксплуатацию приходится на ввод проблемных объектов и обеспечение прав обманутых дольщиков.

«24 проблемных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров были введены в эксплуатацию в первом квартале. Это позволило восстановить права на жилье 4,3 тысячи граждан», – отметила Федотова.

В Балашихе в 2020 году введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 169 тысяч квадратных метров, в Красногорске – 9 жилых домов площадью 167 тысяч квадратных метров, в Мытищах – 6 домов площадью 158 тысяч квадратных метров, в Ленинском городском округе – 10 домов площадью 110 тысяч квадратных метров, в Одинцове – 3 дома площадью 89 тысяч квадратных метров.

«За аналогичный период 2019 года площадь ввода в эксплуатацию многоквартирных домов составила 774 тысячи квадратных метров», – заключается в материале.