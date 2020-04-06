РИАМО – 6 апр. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в качестве мер поддержки туриндустрии предлагает заморозить возврат туристам средств за аннулированные туры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Письмо с предлагаемыми вариантами помощи направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя главы Минэкономразвития Сергея Галкина.

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», – говорится в сообщении.

Таким образом, ассоциация считает необходимым заморозить выплаты денег туристам за аннулированные туры до 2022 года. В свою очередь, самим туристам будут выдавать депозитный сертификат, который будет подтверждать сбережение средств клиента у туроператора и возможность их использовать в будущем.

В прошлом месяце российские туроператоры по рекомендации Ростуризма временно приостановили отправку путешественников за пределы страны. Туроператоры сейчас несут миллиардные убытки.

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