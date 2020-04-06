РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Более 34 тысяч школьников городского округа Мытищи перешли с понедельника на дистанционное обучение, сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

«Уважаемые родители! Уважаемые коллеги, педагоги! С понедельника по 1 мая мы все переходим на дистанционное обучение в школах. В нашем округе более 34 тысячи школьников, которым сегодня вместе с вами придется осваивать совершенно новое и непростое дело. Мы еще никогда не работали в таких условиях. Сегодня каждый учитель, как и каждый из вас, оказался в непростой ситуации, когда нам всем вместе придется осваивать новые технологии обучения. Сказать, что это непросто, это ничего не сказать! Конечно, будут трудности», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Он добавила, что и учителям, и родителям, и детям необходимо постараться помочь друг другу справиться с этой ситуацией.

«Только представьте себе, что одновременно в понедельник все будут подключаться к системам обучения! Конечно, любое новое дело - это непросто, возможны сбои и проблемы с техникой, расписанием. Не исключено появление непредвиденных проблем. Да, все может быть! Но так ли это страшно? Я очень прошу всех! Давайте попробуем, будем помогать друг другу. Если будут возникать сложности, начнем их решать в спокойном рабочем режиме. Уверена, что вместе с вами мы справимся! У нас все получится!» - отметила Гречаная.

Она уточнила, что при любой ситуации можно обратиться в свою школу, к своему классному руководителю. А также напомнила телефоны управления образования округа: 8(495)586-13-43; 8(495)586-11-97.

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