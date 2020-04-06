РИАМО - 6 апр. Жители Москвы и Московской области по-прежнему добросовестно относятся к требованию соблюдать режим самоизоляции - большинство людей в настоящее время находятся дома, следует из данных «Яндекса».

«Яндекс» обновил индекс самоизоляции в российских городах. Его измеряют в диапазоне от 0 до 5 баллов. При этом 0 баллов (красная зона) означает, что на улицах города так же людно, как и до эпидемии коронавирусной инфекции, а 5 баллов (ярко-зеленая зона) означает, что люди ответственно относятся к своей и чужой безопасности, поэтому на улицах городов практически никого нет.

На сегодняшний день Москва и крупные города Подмосковья продолжают находиться в зеленой зоне, их показатели превышают 2,5 балла. Так, по состоянию на утро понедельника индекс самоизоляции в столице составляет 3,5 балла (минус 0,5 балла за сутки).

Хорошие показатели демонстрируют подмосковные территории: микрорайон Железнодорожный городского округа Балашиха – 4 балла, Электросталь и Королев – по 3,9 балла, Долгопрудный, Лобня, Подольск, Красногорск – по 3,8 балла, Раменское, Балашиха, Щелково – по 3,7 балла, Также «зеленый» уровень самоизоляции поддерживается в Одинцове, Жуковском, Пушкине, Химках и других городах региона.

Всего в России выявлено 6343 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Патоген проник в 80 регионов страны.

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6 АПРЕЛЯ

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