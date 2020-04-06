РИАМО - 6 апр. В понедельник будет подготовлен новый график вывоза россиян из-за рубежа, вечером будут направлены и первые самолеты, сообщает Газета.ru.
Информация о рейсах разместят на портале стопкоронавирус.рф на основании ранее поданных заявлений.Также в скором времени начнут поступать средства для поддержки россиян, оставшихся за рубежом. Средства будут потрачены, в том числе на оплату размещения граждан РФ.
«Правительство Российской Федерации оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в России и не может пока вернуться к себе домой», — отметил Мишустин.
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Болезнь быстро распространилась по миру. На сегодня выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения. В России также зафиксировано 6343 случая заражения.
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6 АПРЕЛЯ
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