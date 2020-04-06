РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Детские площадки подмосковных Мытищ проверили на наличие ограничений доступа в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

«5 апреля проверил мероприятия по ограничению доступа к детским игровым площадкам городского округа Мытищи. По улице Кедрина, дом №3, детская игровая площадка на момент проверки была не оповещена сигнальной лентой и объявлением о карантине. После замечаний управляющей компании ООО ГК «ДОС» все было исправлено. По улице Крупская, дом №19 и улице Кодомцева, дом №10 на детских игровых площадках размещены объявления о карантине. Доступ к элементам на детских игровых площадках ограничен сигнальными лентами», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он также поблагодарил родителей за соблюдение режима самоизоляции.

«Выражаю свою благодарность родителям и всем, кто сейчас остался дома на самоизоляции с детьми. Понимаю, как трудно объяснить ребенку, почему он не общается со сверстниками, не гуляет на детской площадке, не ходит в спортивную секцию или кружки. Но если выдержать все карантинные меры, то мы вместе справимся с эпидемией», - отметил Гореликов.

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