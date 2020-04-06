РИАМО - 6 апр. В Подмосковье и столице на неделе с 6 по 12 апреля ожидается в основном теплая и солнечная погода, преимущественно будет без осадков, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Эта неделя будет, прежде всего, отмечаться высоким атмосферным давлением и значительными колебаниями температур. Во вторник и среду температура повысится», - сказал Синенков.

Он отметил, что 7 апреля столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. 8 апреля температура будет такая же, около плюс 10 градусов, но есть высокая вероятность дождей. А 9 и 10 апреля температура поднимется до плюс 12-13 градусов, обойдется без осадков.

«А вот в субботу и в воскресенье температуры вновь понизятся. Каких-то заметных и существенных осадков не будет», - добавил Синенков.

По его словам, все температурные показатели на этой неделе будут в пределах нормы.