РИАМО - 6 апр. Регламент весенней призывной кампании в Подмосковье изменился из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов официальному порталу регионального правительства.

«Отправки призывников в войска весной 2020 года будут осуществляться не ранее 20 мая. Всем призывникам планируется провести диагностическое тестирование на наличие коронавирусной инфекции», - сказал Астахов.

Он добавил, что автотранспорт для перевозки новобранцев на призывные и сборные пункты будет проходить дезинфекцию. Водителей машин обеспечат медицинскими масками и антисептиками.

«По прибытии в часть в течение 14 суток будут проводится карантинные мероприятия с ежедневным контролем за состоянием здоровья, включающим термометрию», - добавил Астахов.

По его словам, призывные пункты и сборный пункт Московской области оснащены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфицирующими средствами и медицинскими масками для призывников и медперсонала. Регулярно производится дезинфекционная обработка и обеззараживание воздуха в помещениях.

«Обеспечено раздельное посещение военных комиссариатов гражданами с выделением отдельного входа для призывников», - подчеркнул Астахов.

В Московской области из-за коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, за продуктами и лекарствами. Кроме того, в регионе наложены ограничения на работу организаций и предприятий.

С начала распространения заболевания в России зарегистрировали 6 343 случая заражения коронавирусом, в Московской области - 387.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.