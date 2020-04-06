РИАМО - 6 апр. Регламент весенней призывной кампании в Подмосковье изменился из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов официальному порталу регионального правительства.
«Отправки призывников в войска весной 2020 года будут осуществляться не ранее 20 мая. Всем призывникам планируется провести диагностическое тестирование на наличие коронавирусной инфекции», - сказал Астахов.
Он добавил, что автотранспорт для перевозки новобранцев на призывные и сборные пункты будет проходить дезинфекцию. Водителей машин обеспечат медицинскими масками и антисептиками.
«По прибытии в часть в течение 14 суток будут проводится карантинные мероприятия с ежедневным контролем за состоянием здоровья, включающим термометрию», - добавил Астахов.
По его словам, призывные пункты и сборный пункт Московской области оснащены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфицирующими средствами и медицинскими масками для призывников и медперсонала. Регулярно производится дезинфекционная обработка и обеззараживание воздуха в помещениях.
«Обеспечено раздельное посещение военных комиссариатов гражданами с выделением отдельного входа для призывников», - подчеркнул Астахов.
В Московской области из-за коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, за продуктами и лекарствами. Кроме того, в регионе наложены ограничения на работу организаций и предприятий.
С начала распространения заболевания в России зарегистрировали 6 343 случая заражения коронавирусом, в Московской области - 387.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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