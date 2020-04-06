РИАМО - 6 апр. Порядка 6 тысяч человек призовут на военную службу в Подмосковье в период весенней призывной кампании 2020 года, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов официальному порталу регионального правительства.

Весенний призыв продлится в России с 1 апреля до 15 июля. Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.

«Отсрочкой от призыва на военную службу в Московской области пользуются более 70 тысяч человек. В основном она предоставлена гражданам, обучающимся в образовательных учреждениях. Также около тысячи человек имеют отсрочку по семейному положению», - сказал Астахов.

Он добавил, что большинство подмосковных призывников будут проходить военную службу в войсках Западного военного округа. Он охватывает 26 субъектов РФ, в том числе и Подмосковье.