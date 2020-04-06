РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Подольский центр занятости населения приглашает волонтеров на прием телефонных обращений горожан, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения ищет волонтеров на прием телефонных обращений граждан, а также на обработку обращений по электронной почте. Желающие помочь учреждению могут оставить заявку с контактами на почту центра занятости: podolsk.czn@yandex.ru», —говорится в сообщении.

Все желающие, которые хотят помочь центру, в теме письма обязательно указать: «Волонтер»

Подольский центр занятости находится по адресу: улица Февральская, дом 2а, и работает с 09:00 до 16:00.