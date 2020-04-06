РИАМО - 6 апр. Компания «А101» в текущем году построит на территории новой Москвы школу, два детских сада и образовательный центр, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В 2020 году девелопер планирует ввести в эксплуатацию школу «Логика» на 1300 мест и детский сад «Белый кролик» на 350 мест в ЖК «Испанские кварталы», а также образовательный центр «Формула» в ЖК «Белые ночи», который объединит школу на 550 мест и детский сад на 150 мест», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Будущая школа будет состоять из трех блоков-крыльев. В правом разместят младшие классы, в левом – остальные. А в среднем блоке будет расположено два амфитеатра, информационный центр, актовый зал-трансформер и арт-зона.

«Белый кролик» станет первым в Москве детским садом, спроектированным по совершенно новому для российской практики принципу. Он позволит увеличить игровые и развивающие пространства вдвое по сравнению с другими существующими садиками в Москве. В спортивном ядре детского сада появится бассейн с небольшим фонтаном. Строительство детского сада «Белый кролик» сейчас в завершающей стадии.

Образовательный центр «Формула» возводится в 100 метрах от корпусов ЖК «Белые ночи». В учреждении создадут центр прототипирования с возможностью работать на 3D-принтере, класс робототехники, арт-блок с гончарной мастерской, медиалабораторию с теле- и звукозаписывающей студией, а также IT-полигон и три спортивных зала. В нем будет расположен амфитеатр-трансформер вместимостью 350 человек.