РИАМО - 6 апр. Более 130 кубометров обломков вывезли с места взрыва газовой колонки в жилом доме в Орехово-Зуеве, в понедельник специалисты оценят причиненный ущерб и разрушения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем 4 апреля в результате взрыва газовой колонки разрушились перекрытия второго подъезда дома на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Погибли три человека.

«На понедельник запланировано проведение оценки разрушения, ущерба, составление сметной документации для проведения восстановительных работ», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах апреля. В октябре в свои квартиры смогут заселиться жильцы первого и второго подъездов, которые будут восстановлены. До октября жителям первых двух подъездов предложат бесплатное проживание в санатории или гостинице.

Кроме того, семьи погибших при взрыве газа получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>