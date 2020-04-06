РИАМО - 6 апр. Минувшей ночью в Красногорске на улице Дубравная ликвидировали возгорание в металлическом ангаре, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«Возгорание ликвидировали в 01:50. Площадь составила 300 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при возгорании в ангаре никто не пострадал.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, за прошедшие сутки в регионе произошло 144 пожара. В их тушении участвовали свыше 1,2 тысячи человек и 360 единиц техники.