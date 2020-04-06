РИАМО - 6 апр. Подмосковные полицейские совместно с росгвардейцами задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителя Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ночью трое злоумышленников проникли на придомовой участок на Сиреневой улице и зашли в баню, где находился хозяин.

«Угрожая мужчине ножом, они потребовали отдать деньги и ценные вещи. Потерпевший отказался, тогда один из нападавших нанес ему удар ножом в область руки. Услышав шум и крики, жена собственника, находившаяся в доме, нажала кнопку тревожной сигнализации», - сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали двоих злоумышленников. Одному грабителю удалось скрыться с похищенными золотыми украшениями и наручными часами на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Задержанными оказались двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 34 и 43 лет, один из них был неоднократно судим. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о разбое.

«В ходе расследования уголовного дела потерпевший опознал в одном из задержанных мужчину, ранее на него нападавшего, тогда злоумышленники аналогичным способом похитили свыше 1,3 миллиона рублей», – добавила Петрова.

Подозреваемых заключили под стражу. Соучастники преступлений устанавливаются.