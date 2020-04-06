РИАМО - 6 апр. Пригласительный этап Всероссийской олимпиады для школьников будет проходить в режиме онлайн, принять участия в нем могут учащиеся 4-10 классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас в условиях дистанционного обучения пригласительный этап дает школьнику много дополнительных возможностей. Я очень советую поучаствовать в соревновании не только по любимым предметам, а посмотрев задания прошлых лет на сайте, попробовать себя и в других дисциплинах», — сказал директор центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Для того, чтобы войти в систему, на которой будет проходить олимпиада, ученику будет необходимо получить у преподавателя ключ.

Пригласительный этап олимпиады просто позволит школьникам проверить свои знания. Но организаторы тестирования планируют учитывать полученные результаты, когда будут приглашать детей на муниципальный этап, проведение которого запланировано на осень 2020 года.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учеников 4–11-х классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году добавится пригласительный этап. Победители и призеры финала могут претендовать на льготы при поступлении в вузы.