РИАМО - 6 апр. Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Московской области, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«Еще пять человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц», - говорится в сообщении.

Таким образом общее количество вылечившихся в Подмосковье составляет 39 человек.

Из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, если закончились продукты и лекарства.

Кроме того, в Московской области действуют ограничения на работу организаций и предприятий. Закрыты непродовольственные магазины, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения.

В Подмосковье зафиксировали 305 случаев инфицирования коронавирусом. Случаи заражения выявили среди жителей 37 городских округов.

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6 АПРЕЛЯ

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.