РИАМО - 6 апр. В период самоизоляции в столице многие вещи можно сделать, не выходя из дома, например, с помощью мобильных приложений москвичи могут оплатить коммунальные услуги, узнать историю Москвы или даже сделать город лучше, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня жители столицы, которые предпочитают получать услуги с помощью смартфона, могут воспользоваться мобильными приложениями, чтобы оплатить ЖКУ, передать показания счетчиков воды и электроэнергии и сделать многое другое вне зависимости от своего местоположения», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Одним из самых популярных у москвичей является приложение «Госуслуги Москвы», которое позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и автомобильные штрафы через телефон. Также в приложении можно оставить заявку в единый диспетчерский центр по вопросам содержания общедомового имущества.

В приложении «Активный гражданин» москвичи обсуждают, как благоустроить городские улицы, как наладить работу различных учреждений, и отвечают на другие важные вопросы. С помощью голосований можно напрямую влиять на принимаемые городом решения. Сейчас в проекте «Активный гражданин» доступно несколько голосований. Среди них — «Как назвать парк в Печатниках? Второй тур», «Готовимся к шестилетию «Активного гражданина». Вы с нами?», «Новый сезон акции «Миллион деревьев» от «Активного гражданина» и другие.

Также с помощью мобильных приложений можно узнать историю столицы. В онлайн-сервисе «Узнай Москву» посетители на интерактивной карте могут найти интересные исторические объекты и достопримечательности и посмотреть на них в режиме дополненной реальности.

Всего в приложении собраны описания более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях, живших в столице. Кроме того, для пользователей разработано 44 познавательных онлайн-квеста, в том числе 13 квестов по столичным музеям.