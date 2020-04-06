РИАМО - 6 апр. На базе центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнут проводить исследования, благодаря которым можно будет выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях, сообщает Газета.ru.
Новый тест разработали специалисты центрального НИИ эпидемиологии.
Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в центральном Китае. Болезнь быстро распространилась по миру. В России на данный момент зафиксировано 5389 случаев заражения.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии