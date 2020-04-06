РИАМО - 6 апр. На базе центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнут проводить исследования, благодаря которым можно будет выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях, сообщает Газета.ru.

Новый тест разработали специалисты центрального НИИ эпидемиологии.

«Тест-система позволяет выявить инфекцию как на ранних стадиях заболевания, так и у людей с невыраженными симптомами», - говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в центральном Китае. Болезнь быстро распространилась по миру. В России на данный момент зафиксировано 5389 случаев заражения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.