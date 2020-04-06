РИАМО - 6 апр. В Москве создадут рабочую группу по выработке антикризисных мер для предприятий малого и среднего бизнеса, например, группой будет рассматриваться предложение введения моратория на любые проверки на предприятиях, за исключением санитарно-эпидемиологического контроля за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы в ближайшее время соберем информацию обо всех желающих войти в состав группы. <...> Вместе с участниками мы сформируем по каждой индустрии набор инструментов, который позволит предпринимателям эффективно использовать действующие меры поддержки», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Собрания группы будут проводиться в режиме онлайн-совещаний через каждые два дня, начиная со следующей недели. Она начнет полноценно функционировать уже с понедельника.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве принят целый ряд мер, в том числе введен режим самоизоляции граждан.