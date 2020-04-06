РИАМО - 6 апр. Из-за распространения коронавирусной инфекции столичные заказчики перенесут процедуры госзакупок на более поздний срок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время большинство сотрудников московских компаний перешли на удаленный режим работы, поэтому организациям требуется иной объем товаров и услуг, чем планировалось ранее.

«Распространение коронавирусной инфекции уже признано обстоятельством непреодолимой силы, и это приведет к существенному увеличению объемов опубликованных госзакупок во втором полугодии 2020 года. Поэтому заказчики должны переоценить свои потребности и скорректировать планы-графики закупок», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель столичного оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

На данный момент обеспечение оперативных потребностей города проводится в полном объеме, закрывать многие нужды помогает портал поставщиков.

«За прошедшие сутки через портал поставщиков были заключены свыше сотни контрактов. Функционал этого интернет-ресурса позволяет московским госзаказчикам оперативно закрыть свои потребности. Для этого на портале доступны короткие котировочные сессии, на которых совершить закупку малого объема можно всего за 3-6 часов», — добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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