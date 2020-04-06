РИАМО - 6 апр. Проект «Бизнес-уик-энд» запускает очередной этап для начинающих предпринимателей, новый курс «Преакселератор» проведут в режиме онлайн, он рассчитан на 60 часов обучения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В учебную программу входят лекции, мастер-классы и общение с наставниками. Все слушатели, окончившие курс, получат сертификат. Но главным результатом для них будут знания, которые они смогут использовать на практике и конвертировать в собственный бизнес-проект», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

После занятий ученики будут получать домашнее задание. Проверив их, наставник поставит оценку и при необходимости обсудит ее с учеником. На основе этих данных будет формироваться рейтинг команд. По итогам программы выберут три лучшие команды.

«Действующие в сегодняшней санитарно-эпидемиологической обстановке ограничения временны. А вот полученные на самом старте умения и навыки могут стать для молодых москвичей залогом успешной предпринимательской деятельности на много лет вперед», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.