РИАМО - 6 апр. В понедельник температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до плюс 8 градусов, существенных осадков в регионе не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 5 - плюс 7 градусов, по области - плюс 3 - плюс 8 градусов», - говорится в сообщении.

Погода в Москве и Подмосковье будет облачной с прояснениями и без значительных осадков. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 12-14 метров в секунду.

По данным синоптиков, атмосферное давление в регионе на 10-12 единиц превысит нормальные для этого периода весны значения. Такие погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.