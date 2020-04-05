РИАМО - 5 апр. В столице Роспотребнадзор выдал более 21 тысячи постановлений тем, кто вернулся из-за рубежа, сообщает Газета.ru.

«Управлением выдано более 21 тысячи (21 065) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими», — отмечается в материале.

В случае нарушения карантина граждан могут привлечь к административной ответственности.

Всем, кто прибыл из зарубежных стран и тем, кто с ними контактировал, нужно соблюдать 14-дневный карантин.

Коронавирус Covid-19 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.

В конце 2019 года новый тип коронавирусной инфекции начал распространяться из китайского города Ухань. На сегодняшний день в мире около 1,2 миллиона заразившихся новым типом коронавируса, более 67 тысяч пациентов скончались, свыше 256 тысяч человек выздоровели.

В России зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

7 АПРЕЛЯ

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Хотим узнать ваше мнение Чем вы занимаетесь дома во время карантина? 31% Занимаюсь самообразованием, читаю 31% Появилось время расхламить квартиру 31% Решил сделать ремонт 31% Начал заниматься спортом 31% Работаю удаленно 31% Ленюсь на диване, залипаю в телевизор 31% Всем понемногу Результаты

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