РИАМО - 5 апр. Жильцы третьего и четвертого подъездов дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах апреля, как закончится разбор завалов, а в октябре в квартиры заселятся жильцы первого и второго подъездов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Первый и второй подъезды признаны аварийными, но они подлежат восстановлению. Всего в данном доме зарегистрировано 158 человек.

«Из Фонда капитального ремонта будет выделена сумма, которая позволит за шесть месяцев полностью восстановить первый и второй подъезды. Будут отремонтированы все 80 квартир, сделан качественный ремонт, установлено новое газовое оборудование. Соответственно, в октябре жители смогут вернуться свои квартиры», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что до октября жителям первых двух подъездов будет предложено бесплатное проживание в санатории или гостинице.

«Мы выплатим порядка 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, и 120 тысяч - на каждого одиноко проживающего», - сказал глава региона.

Воробьев поручил ежемесячно проводить селекторные совещания по ходу восстановления первого и второго подъездов.

4 апреля в результате взрыва газовой колонки разрушились перекрытия второго подъезда дома на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Из-за произошедшего пострадали шесть человек, погибли трое.